Prijzen van brood, kip en eieren gestegen; HI&T werkt aan betere adviesprijzen

De Surinaamse samenleving is de afgelopen dagen onaangenaam verrast met de stijging van de prijzen voor brood, kip en eieren. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is druk bezig om de prijzen van deze consumptiegoederen aan een nadere beschouwing te onderwerpen teneinde te komen tot goede adviesprijzen.

Met de terzake deskundigen in Suriname wordt nagegaan welke adviesprijs kan worden gehanteerd. De samenleving is de afgelopen dagen onaangenaam verrast met de stijging van de prijzen voor deze producten. Tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam is Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur Toerisme van het ministerie van HI&T hierop ingegaan.

De prijs van eieren varieert nu tussen SRD 50,- en SRD 80,- per rek. Deze prijzen worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit ministerie zal samen met deskundigen kijken naar de kostprijscalculatie, waarna een adviesprijs in samenspraak met alle stakeholders wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de broodprijs, de bekende Chinese puntjes, kost deze SRD 1 per stuk. Uiterlijk vrijdag 19 juni zal er een gesprek komen met de vereniging van bakkers om een adviesprijs te bepalen. De prijzen zijn aangepast vanwege de verhoogde prijs van suiker, zout en gist, die een dollar component hebben. De regering heeft met de Islamic Development Bank afgesproken om de meelprijs te subsidiëren via het bedrijf De Molen. Nagegaan wordt hoe de bakkers geregistreerd kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Ook de hoge prijs van kip baart de samenleving zorgen. De prijs is binnen korte tijd gestegen van SRD 40,- naar SRD 50’-. De prijs van dit product is voor zeker 60% afhankelijk van de U$. Doordat de dollarkoers gestegen is, is de prijs ook omhoog gegaan. Met het ministerie van LVV wordt ook nagegaan om een betaalbare prijs voor de consument vast te stellen. Koningsbloem-Pinas gaf aan dat enkele lokale slagerijen wel een lagere kiloprijs hanteren namelijk rond de SRD 30,- tot SRD 39,-.