Overheid treedt regelmatig op tegen woekerprijzen in winkels

De Surinaamse overheid en met name het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) treedt regelmatig op tegen winkels of personen in Suriname, die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen. Daarvoor wordt de Economische Controle Dienst (ECD) ingezet.

Dat zei directeur Rachel Koningsbloem-Pinas van HI&T tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID 19 Managementteam. Ze gaf aan, dat er ook tussenhandelaren zijn die zich schuldig maken aan het maken van woekerwinsten.

Op de burgers wordt wederom het beroep gedaan om bij gevallen waar er volgens hen te hoge prijzen gehanteerd worden, deze onmiddellijk door te geven aan de ECD. De sancties blijven ook niet uit, aldus Koningsbloem-Pinas.

De ECD is dagelijks op het veld bezig en ook de kwestie van schaarste aan enkele basisgoederen wordt niet zo gelaten. Vooral suiker en zout zijn momenteel moeilijk te verkrijgen. Volgens de directeur wordt er ook continu van gedachten gewisseld met winkeliers en importeurs om betaalbare prijzen te hanteren.

Gisteren werd ook aangeven dat de Surinaamse samenleving de afgelopen dagen onaangenaam verrast is met de stijging van de prijzen voor brood, kip en eieren. Het ministerie is druk bezig om de prijzen van deze consumptiegoederen aan een nadere beschouwing te onderwerpen teneinde te komen tot goede adviesprijzen: