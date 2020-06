16 nieuwe coronabesmettingen in Suriname: nu 213 actieve cases

16 personen zijn vrijdag 19 juni positief getest op het coronavirus in Suriname. Het aantal positief geteste mensen in Suriname tot op dit moment is hiermee gesprongen naar 293. Er zijn nu 213 actieve cases. 72 personen zijn genezen en 8 personen zijn overleden.

De achtste coronadode is vrijdagochtend genoteerd. Het gaat om een man die op de Intensive Care-afdeling van het Wanica Streekziekenhuis werd verpleegd. Zes van de inmiddels acht overleden personen zijn mannen en twee COVID-19 slachtoffers zijn vrouwen.

De persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam van vrijdagmiddag is afgelast. De persconferentie is verplaatst naar maandag 22 juni aanstaande om 16.00u. President Desi Bouterse komt zaterdag 20 juni met een statement. Waarover de verklaring van de Surinaamse president gaat is nog niet bekend.