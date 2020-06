VIDEO: Woning in brand aan de Munderweg

Woensdag aan het einde van de middag rond 17.45u vloog deze woning in brand aan de Munderweg in Suriname. De brandweer probeerde de brand met man en macht te blussen zoals in het filmpje hieronder te zien is. Het gaat om een houten woning.

De brandweer was snel ter plaatse met drie wagens. De bewoners waren op het moment van de brand thuis. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het vuur was binnen 20 minuten onder controle. De gehele bovenkant van de woning is verloren gegaan.

Bekijk hier een filmpje: