Nieuwe coalitie heeft brede basis in DNA en VVV

De nieuwe coalitie gevormd door VHP, ABOP, NPS en PL heeft een brede basis in zowel De Nationale Assemblee (DNA) als in de Verenigde Volksvergadering (VVV). De coalitie constateert dat na de bekendmaking van het Centraal Hoofdstembureau Suriname (CHS) op dinsdagmiddag.

De partijen spreken de hoop uit dat vrijdag a.s. nu ook het OKB haar werk kan afronden door de uitslag van de Surinaamse verkiezingen bindend te verklaren. Als dat is gebeurd kan toegewerkt worden naar de geplande bijeenkomst op 29 juni a.s. waar de nieuwe DNA-leden worden toegelaten en ook de eerste vergadering van de nieuw samengestelde DNA kan plaatsvinden. In die bijeenkomst zullen dan ook de voorzitter (ABOP) en ondervoorzitter (VHP) van de DNA worden gekozen.

In DNA heeft de coalitie 33 zetels en in de VVV bij elkaar opgeteld 670 (oftewel 71%) van de zetels. Door de bekendmaking van de BEP dat zij de verkiezing van president en vice- president zullen steunen heeft de coalitie meer dan de benodigde 2/3 meerderheid in DNA die nodig is om beide functionarissen te kiezen. Uit de dinsdag gepubliceerde resultaten van CHS blijkt dat zelfs als dat niet het geval zou zijn, het onomstotelijk vast dat de verkiezing in de VVV kan geschieden met een gewone meerderheid.

De coalitie als geheel dankt de kiezers voor de stem die ze hebben gegeven aan de respectievelijke partijen. De partijen HEBBEN na hun besluit samen te werken de afgelopen periode flinke vorderingen gemaakt. Momenteel leggen zij de laatste hand aan een regeerakkoord. De afronding volgt na afloop van de ‘hearings’ die nu plaatsvinden met sociale- en maatschappelijke groeperingen.

Nu de verkiezingsuitslag definitief bekend zullen ook alle politieke partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen worden gehoord. Als alle inhoudelijke punten zijn afgerond volgt de samenstelling van de ministersploeg en verschillende sleutelposities.

De leiders van de coalitiepartijen laten weten dat zij de verantwoordelijkheid die hen is opgelegd door de kiezer zeer serieus nemen en de uitdagingen die voor hen liggen met vereende krachten zullen aanpakken. Voor het succes van het nieuwe beleid is eenieder nodig, want alleen door samen te werken zullen we uit de crises komen, aldus de leiders in een gezamenlijke verklaring.