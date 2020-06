Air Belgium vliegt Surinaamse ingezetenen van Schiphol naar Zanderij

Dinsdagavond rond 19.00u is op de internationale luchthaven van Suriname een toestel van Air Belgium vanuit Schiphol aangekomen, met daarin uitsluitend Surinaamse ingezetenen die in het buitenland waren gestrand. Het gaat om een repatriatievlucht in opdracht van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM).

Hoeveel mensen precies zijn teruggekeerd naar Suriname is niet bekend. Eerder gaf onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, majoor Gwendoline Babel, aan dat ruim 100 mensen zich hadden gemeld voor deze vlucht.

Ze zullen in ieder geval allemaal gedurende twee weken verplicht in quarantaine moeten gaan. De quarantaine plekken voor deze repatrianten zijn in orde gemaakt door het NCCR.

“De gestrande passagiers in andere landen wordt gevraagd nog geduld te betrachten. De commissie belast met repatriatie binnen het COVID-19 Managementteam buigt zich hierover. Binnenkort zal u horen wanneer ook u naar huis kunt komen” aldus Babel maandag op de persconferentie.

Het toestel gaat de volgende dag, woensdag 17 juni, weer terug naar Nederland en neemt dan alleen in Suriname gestrande niet-ingezetene reizigers mee terug naar Schiphol.