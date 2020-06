Aantal actieve corona besmettingen vandaag weer toegenomen

De officiële COVID-19 teller van de Surinaamse overheid is vandaag weer gestegen. Volgens de teller op de website covid-19.sr zijn er 6 nieuwe actieve gevallen erbij gekomen. Het aantal actieve cases komt daarmee op 188 en het totaal aantal positief geteste mensen in Suriname bedraagt 242.

De teller geeft aan dat er nog steeds 253 mensen in quarantaine zijn, terwijl er gisteren een vlucht met ruim honderd repatrianten vanaf Schiphol is aangekomen. Deze gaan verplicht in quarantaine.

Verder werd vandaag bekend dat er twee mensen in Nickerie besmet zijn met het virus.