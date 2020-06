1-jarig jongetje verdronken in goot te Albina

Een kindje van slechts 1 jaar oud is maandag verdronken in Suriname. Volgens Surinaamse media is de dreumes verdronken in een goot in de grensplaats Albina (Marowijne). Dit gebeurde toen het jongetje aan het spelen was met andere kinderen.

De Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) schrijft dat het slachtoffertje met enkele kinderen op het erf speelde. Toen de kinderen wegliepen ging hij ze achterna, zonder dat ze het door hadden. Eenmaal op straat liepen de kinderen een kant op, maar ging de peuter de andere richting op. Daarbij moet hij in de goot zijn beland, aldus dWT.

De ouders kwamen er pas later achter dat het kindje nergens te vinden was. Na een zoekactie werd het jongetje in de goot aangetroffen.