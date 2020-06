Vandaag 6e corona dode genoteerd in Suriname

In Suriname is er vandaag opnieuw een persoon overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het geval is ook bevestigd op de persbriefing die dinsdag om 16.00u begon. Het aantal doden is daarmee uitgekomen op 6. Ook het aantal actieve cases is gestegen en wel met 7 naar 183.

De afgelopen dagen zijn een aantal mensen genezen verklaard. Personen die met het COVID-19 virus besmet waren en genezen zijn verklaard, zullen na deze periode nog verder gemonitord worden. Dit zal nog in een breder kader met alle actoren verder worden besproken.

Deze geruststelling gaf dr. Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid gisteren tijdens de reguliere COVID-19 persbijeenkomst.