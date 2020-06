Overleg tussen Bouterse, Santokhi en Brunswijk over transitie bestuur

In Suriname hebben de politieke leiders van de NDP, VHP en ABOP op maandag 15 juni een ontmoeting met elkaar gehad. Het doel van dit overleg was om elementen van een ordelijke en verantwoorde transitie van het bestuur te bespreken.

Het gesprek tussen Desi Bouterse (NDP), Chan Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (ABOP) heeft in een openhartige, constructieve en vriendschappelijk sfeer plaatsgevonden melden partijen in een verklaring.

“Partijen zijn ervan overtuigd dat door goede wil en door het landsbelang voorop te stellen een tevens aantal dringende financiële, administratieve en bestuurlijke zaken in goede banen geleid kunnen worden en zo snel als mogelijk aangepakt kunnen worden in het kader van continuïteit van bestuur” aldus een zinsnede uit de verklaring.

Afgesproken is dat, indien nodig, deze gesprekken voortgezet zullen worden om een bestuurlijke overdracht zo goed mogelijk, en conform de voorgeschreven tijdslijnen te realiseren.

Zojuist werd ook bekend dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de uitslag van de verkiezingen in Suriname heeft vastgesteld. De zetelverdeling is vastgesteld en de 51 Assembleeleden zijn officieel als gekozen verklaard. Er is geen verandering gekomen in de zetelverdeling. De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 8, NPS 3, BEP 2 en PL 2.