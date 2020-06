Nu vijf medewerkers Rosebel Gold Mines positief getest op coronavirus

Er zijn nu officieel vijf medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines in Suriname positief getest op het coronavirus. Er zijn maandag twee gevallen bijgekomen. Dit bevestigd woordvoerder van de Rosebel Goldmines Werknemersorgansatie Otmar Biswane tegenover Waterkant.

Waterkant verneemt dat naast de vijf positief geteste medewerkers, er nog drie andere medewerkers besmet zijn met het virus. De drie nieuwe gevallen moeten nog officieel gemeld worden. Biswane daarmee geconfronteerd zegt dat hij wel gehoord heeft van nog twee gevallen, maar nog geen officiƫle informatie heeft daaromtrent.

De woordvoerder zegt dat het werk bij het Surinaamse goudbedrijf nog steeds stil ligt. Het bondsbestuur had de directie in een brief gevraagd als zij onder aanvoering van de Bemiddelingsraads zouden willen praten om het probleem op te lossen. Maandag heeft de directie aangegeven dat zij daarvoor openstaan. Het bestuur eist volledige naleving van de COVID-19 maatregelen. De directie vindt dat die wel nageleefd worden, maar het bestuur niet. Naar zeggen van het bestuur zijn alle ruimten nog niet volledig gereinigd. Daarnaast zijn de werknemers het ook niet eens met het voorgestelde werkschema van 28 dagen werken on-site en 14 dagen vrij.

Het bestuur van de bond heeft dinsdag 16 juni een gesprek met het COVID-managementteam. Biswane zegt dat na het gesprek er gekeken zal worden welke stappen verder ondernomen zullen worden. “Het werk ligt al een aantal dagen stil. Wij weten dat er sprake is van enorme inkomstenderving, maar wij kunnen niet werken als onze veiligheid niet gegarandeerd is”. De woordvoerder benadrukt dat het bestuur openstaat voor dialoog om het probleem op te lossen.