Meeste COVID-19 gevallen in Suriname zijn in Paramaribo

Suriname heeft op dit moment te maken met een stevige uitbraak van het coronavirus. De meeste besmettingen in het land zijn te vinden in de hoofdstad Paramaribo en specifieker het noorden van Paramaribo. Dat zei Ingrid Krishnadath, hoofd Public Health van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, tijdens de persconferentie van het COVID-19 Managementteam maandagavond.

Middels kaarten gaf ze aan waar de besmettingen te vinden zijn. Paramaribo telt de grootste concentratie van het aantal gevallen. Op de tweede plaats staat Marowijne en dan specifiek Albina. Daar is ook sprake van een kleine groei. Een opvallende concentratie is in het uiterste zuiden van Suriname, waar er een outbreak plaats vond in een klein dorp.

Hoewel het Noorden een hoge concentratie kent, zijn er overal in Paramaribo wel gevallen. We moeten daarom overal voorzichtig zijn, aldus Krishnadath. Ze gaf aan dat alle gevallen in isolatie zitten en de mensen met wie ze in contact zijn geweest in quarantaine zijn. Er wordt door de autoriteiten zoveel mogelijk eraan gewerkt dat de mensen niet in de maatschappij komen en anderen daarbij kunnen besmetten.

Tot slot gaf ze aan dat niet alleen de besmettingen onderling een probleem vormen, maar ook de gevallen die van buiten naar Suriname komen, bijvoorbeeld vanaf de grenzen of de goudvelden. De autoriteiten hebben daar geen goeie grip op volgens haar.

“Eergisteren bijvoorbeeld, was er een man ziek in een hotel en hij werd onderzocht door medici. Tot onze verbazing vertelden mensen doodleuk dat deze patiënt 3 dagen geleden was aangekomen uit Frans-Guyana. Als dit zo blijft gaan, zullen we dagelijks gevallen blijven hebben” waarschuwt Krishnadath.

De concentratie van COVID-19 gevallen in Suriname