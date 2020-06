Fernandes stopt met maken van speltbrood in Suriname

De bekende Fernandes Bakkerij stopt met het maken van speltbrood. De reden daarvoor is dat de productie niet meer economisch verantwoord is. Dat heeft het Surinaamse bedrijf maandag bekend gemaakt.

“Voor dit niche product waarmee een relatief klein deel van de markt wordt bediend, kunnen de grondstoffen niet in grote hoeveelheden worden ingekocht. Het is daarom helaas niet meer economisch verantwoord om de speltbrood productie voort te zetten” aldus Fernandes.

Spelt is een van de oudste landbouwgewassen en is een broertje van de ons welbekende tarwe. Spelt heeft een andere samenstelling en ook de smaak verschilt van tarwe. Ze bevatten dan ook allebei dezelfde voedingsstoffen, zoals koolhydraten, eiwitten, mineralen en vitamines. Spelt bevat dus niet minder koolhydraten dan volkorenbrood en is ook niet glutenvrij.

Het bedrijf biedt haar excuses aan de trouwe Fernandes speltbrood klanten. “Wij blijven innoveren en hopen u binnenkort met nieuwe producten te kunnen verrassen. Dank voor het vertrouwen dat u dagelijks in ons stelt en uw keuze voor Fernandes producten” aldus Fernandes.