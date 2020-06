VIDEO: Drukte en chaotische toestanden bij uitreiking COVID-19 steunpakketten

Opmerkelijke beelden vanmiddag uit Suriname. Het Surinaamse ministerie van Sociale zaken is vandaag begonnen met de uitreiking van COVID-19 steunpakketten. Op acht plekken konden mensen tussen 13.00u en 16.00u terecht en het animo was groot.

Op sommige plekken zoals bij OS Munder, was het druk en hier en daar chaotisch, zoals in onderstaand filmpje ook te zien is. Critici vrezen dat dit soort situaties de overdracht van het coronavirus zullen laten stijgen omdat teveel mensen te dicht op en bij elkaar zijn.

Ook hier bij OS Tout Lui Faut te Highway was het chaotisch (foto ingezonden):

Waterkant ging live vanmiddag en dat leverde onderstaande beelden op. Oordeel zelf maar:

Chaos bij school aan de Munderweg ivm pakkettenuitdeling Posted by Waterkant.Net on Monday, 15 June 2020