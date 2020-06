Tiener (15) neergeschoten voor het plegen van vernielingen bij pompstation

Een 15-jarige tiener is vrijdagavond bij een pompstation aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname neergeschoten, voor het plegen van vernielingen.

Volgens de politie ging de tiener gewapend met een houwer bij het pompstation. Vervolgens vernielde hij twee glazen deuren, twee glazen wanden, elektrische bedradingen en een rek. De 15-jarige zwaaide met de houwer op het terrein en de eigenaar die ter plaatse was, schoot enkele keren gericht op hem. De jongeman liep een schotverwonding op in zijn rechterknie en moest medisch behandeld worden.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en spoedde zich ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst werd de tiener besmeurd met bloed aangetroffen. Vermoedelijk is hij ook gewond geraakt in zijn borststreek.

De eigenaar van het pompstation heeft met een vuurwapen geschoten, die gedekt is door een vergunning. De zaak is in onderzoek.