Onenigheid op het werk ontaard in vreselijk drama met twee doden

De politie heeft de identiteit vrijgegeven van de twee mannen, die dit weekend in Suriname om het leven kwamen na onenigheid op de werkplek. Uit informatie van de Surinaamse politie blijkt dat de 59-jarige security guard Nicolaas Puplampu vrijdagavond 12 juni zijn 26-jarige supervisor Ritesh Chikoer (FOTO) steken heeft toegebracht met een mes.

De aanleiding hiervoor was onenigheid over uit te voeren werkzaamheden. Na zijn daad heeft de Ghanees Puplampu een verdelgingsmiddel ingenomen. Het slachtoffer Chikoer is vrijdagavond overleden en Puplampu is zaterdagochtend 13 juni overleden meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat Puplampu op post was op een locatie in de Coesewijnestraat. Supervisor Chikoer ging met de pendelbus van het security bedrijf naar Puplampu om hem aan te geven dat hij een andere post moest gaan bemannen. Er ontstond een woordenwisseling tussen Puplampu en Chikoer, omdat Puplampu niet naar een andere bewakingspost wilde gaan.

Op een gegeven moment leek Puplampu zich neergelegd te hebben bij de opdracht van Chikoer, want hij nam plaats in de pendelbus. Chikoer nam ook plaats in de bus. Ter hoogte van de Kasabaholoweg greep Puplampu Chikoer van achteren in een wurggreep vast, waarna hij Chikoer ettelijke messteken toebracht in onder andere diens hals en bovenlichaam.

De buschauffeur die zag wat er gebeurde bracht het voertuig tot stilstand en Puplampu maakte gebruik van die gelegenheid om uit te stappen en weg te vluchtten. De chauffeur reed met Chikoer naar het politie bureau Uitvlugt om de politie te alarmeren over dat wat gebeurd was en om door te geven waar Puplampu woonachtig was. Vervolgens reed hij met Chikoer naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, alwaar Chikoer dezelfde avond het leven liet.

Ondertussen reed de politie van Uitvlugt naar de woning van Puplampu om hem op te sporen en aan te houden. Bij het zien van de politie nam Puplampu een verdelgingsmiddel in. De politie verleende slachtoffer hulp door de Puplampu naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te brengen. In de vroeg ochtend van zaterdag 13 juni gaf Puplampu de geest.

In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de politie de ontzielde lichamen afgestaan aan de nabestaanden van het slachtoffer en de dader.