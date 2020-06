Meer dan 50 personen in Suriname besmet met coronavirus via 1 geval

Meer dan 50 personen zijn in Suriname besmet geraakt met het coronavirus via 1 geval. Het gaat om een cluster van mensen die in contact zijn geweest met casus 16. Dit verneemt de redactie van Waterkant uit zeer betrouwbare bronnen.

Casus 16 is met 9 personen in contact geweest die besmet zijn geraakt. Onder deze 9 personen bevond zich casus 14. Casus 14 is districtscommissaris Yvonne Pinas van Boven-Saramacca. De burgermoeder zou volgens bekomen informatie met ruim 20 personen in contact zijn geweest, die uiteindelijk ook besmet zijn geraakt. Personen die met Pinas in contact zijn geweest en besmet zijn geraakt, hebben vervolgens weer anderen besmet met COVID-19. Uit deze cluster zijn er tot en met vrijdag 12 juni meer dan 50 positief geteste personen geregistreerd.

Naar Waterkant verneemt zijn er nog 2 clusters van coronabesmettingen reeds in kaart gebracht door de Surinaamse autoriteiten. Onder cluster 2 staan er meer dan 40 besmettingen en onder cluster 3 meer dan 10 personen die besmet zijn met het virus. Bij cluster 2 gaat het om personen die zich de afgelopen periode hebben begeven bij Trans-America in Albina. Bij cluster 3 gaat het om personen uit het dorp Sipaliwini die positief getest zijn op COVID-19.

De teller op de officiƫle COVID-19 website, die bijhoudt hoeveel mensen met het coronavirus in Suriname besmet zijn, is zondagmiddag weer toegenomen. Het aantal actieve cases is gestegen van 184 naar 196. Dat wil zeggen dat er 12 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Het totaal aantal positief bevonden mensen is hiermee verder gestegen en is de 200 gepasseerd. Het aantal is gestegen van 196 naar 208. Het aantal mensen in quarantaine is gelijk gebleven op 257.