48-jarige man steelt iPhone op toonbank van winkelier

De politie heeft onlangs de 48-jarige Jamal N. aangehouden voor diefstal van een iPhone. Op dinsdag 19 mei deed een winkelier aangifte van diefstal van zijn iPhone. Op camerabeelden is te zien hoe een man de iPhone steelt. Het toestel lag op dat moment op de toonbank in de winkel.

Rechercheurs van de afdeling Digitale Recherche brachten de dief in beeld en die bleek Jamal, N. te zijn. Hij werd vervolgens opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld. Hij had het toestel niet meer in zijn bezit omdat hij die reeds doorverkocht had aan een man. Die man werd opgespoord en aangehouden ter zake heling.

De heler verklaarde aan de politie dat hij de iPhone op zijn beurt had doorverkocht aan een vriend van hem. Die vriend werd ook opgespoord en aangehouden voor heling. Het toestel is in zijn bezit aangetroffen en in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de twee helers na verhoor door de politie heen gezonden. De rechtmatige eigenaar, in deze de winkelier, heeft zijn iPhone terug gekregen van de politie in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie meldt de politie.