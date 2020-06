21 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname, ook veel Brazilianen getest

Het aantal mensen in Suriname dat positief getest is op het coronvirus is vandaag opnieuw gestegen. Het gaat om een behoorlijke stijging van 21 personen. Dat blijkt uit de officiële teller van de COVID-19 website. Volgens de COVID-19 website is er ook een groep mensen genezen verklaard en wel 39.

Door dit aantal genezen personen, namen de actieve cases af van 195 naar 156. Door de 21 nieuwe positieve gevallen steeg het aantal active cases echter weer van 156 naar 177. Het totaal aantal positief geteste mensen in Suriname is tot aan vandaag in totaal 229.

Vandaag werd ook nieuwe corona dode gemeld. Het is de vierde corona dode en het gaat om een Braziliaanse man die illegaal in Suriname was. De Surinaamse autoriteiten zijn daarom ook veel mensen uit de Braziliaanse gemeenschap aan het testen.