De teller op de officiële COVID-19 website, die bijhoudt hoeveel mensen met het coronavirus in Suriname besmet zijn, is zondag weer toegenomen. Het aantal actieve cases is gestegen van 184 naar 196. Dat wil zeggen dat er vandaag 12 nieuwe gevallen zijn bijgekomen.

Het totaal aantal positief bevonden mensen is hiermee ook gestegen en is de 200 gepasseerd. Het aantal is gestegen van 196 naar 208. Het aantal mensen in quarantaine is gelijk gebleven op 257.