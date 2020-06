VHP komt sociaal zwakkeren tijdens lockdown tegemoet met voedselpakket

VHP heeft de afgelopen week sociaal zwakkeren bedacht met voedselpakketten in Paramaribo, Para en Wanica. Er zijn iets meer dan 500 pakketten aan sociaal behoeftigen gegeven. De mensen waren heel tevreden en vroegen naar een follow up, meldt de partij.

Het pakket bestond uit: 4 kg rijst, aardappel, uien, zout, suiker, gele pesi, bruine bonen, havermout, beschuitjes, indo mie soup, sausijsjes, sardines, jam, pindakaas, thee, olie, groene banaan, pompoen, tayerblad, kool en antroewa. Door de Covid-19 maatregelen (Total Lockdown) in Suriname kunnen vooral de sociaal zwakkeren geen inkopen doen, bovendien hebben ze geen contant geld.

Om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan is door een aannemer van Saramacca, een ontsmettingsapparaat gedoneerd aan de VHP. Jason Bakker van de VHP Agrarische Raad, heeft het apparaatje in ontvangst nemen. Hij heeft op zijn beurt het ontsmettingsapparaat op een later tijd stip overhandigd aan VHP-voorzitter Chan Santokhi. De voorzitter bedankte de donateur voor deze geste en verzekerde dat de partij goed gebruik zal maken van dit apparaat.