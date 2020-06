Paramaribo Zoo heeft nieuwe anaconda van bijkans 4 meter

Paramaribo Zoo heeft een nieuwe anaconda van 3.9 meter. De nieuwe aanwinst voor de dierentuin in Suriname heet Quetzlquatl, vernoemd naar de Azteekse gevederde slangengod van wind, water, lucht en vruchtbaarheid. De anaconda is gevonden op de Ringweg en daarna overgebracht naar de dierentuin.

Vanwege de Covid-19 crisis en de lockdown heeft de dierentuin haar deuren gesloten. De dieren moeten echter gewoon gevoed worden, terwijl er geen inkomsten meer zijn. Daarom roept zij de Surinaamse gemeenschap op om nu alvast toegangsbewijzen te kopen, voor als de dierentuin haar poorten weer opent. Zo krijgt de dierentuin toch nog wat geld binnen.

Op 19 mei vond de technische oplevering plaats van het Werehpai Waterpark in de Paramaribo Zoo. Dit project is tot stand gekomen dankzij financiering door de regering van het koninkrijk van Marokko.

Het zwembad is vooral bedoeld om de kinderen tegemoet te komen. Het ontwerp van het pretpark is in handen van Hesdy Mertowirio, die gespecialiseerd is in het namaken van rotsformaties en boomstronken.