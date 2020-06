Familie Donk schenkt zuurzaksap aan coronapatiënten Wanica Ziekenhuis

Fruitfabriek Zudo gevestigd in Saramacca draagt ook haar steentje bij in de strijd tegen Covid-19 in Suriname. Eigenaar Henk en zijn dochter Jill Donk schenken dagelijks ongeveer 38.5 (7 x 5.5) liter zuurzaksap aan de coronapatiënten van het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

De eigenaar weet dat zuurzak heel gezond is. Hij laat weten dat het vrucht vele gezondheidsvoordelen heeft en in het bijzonder een oppepper voor je afweer- of immuunsysteem is. Een portie van 100 gram bevat tot wel 20 mg aan vitamine C. Deze voedingsstof is noodzakelijk voor je lichaam om de productie van antilichamen op peil te houden.

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica is de familie Donk uit Saramacca zeer erkentelijk.