Banken Suriname komende week open voor gepensioneerden

Vanwege de full lockdown in Suriname zijn banken gesloten voor het publiek. Er wordt komende week echter een uitzondering gemaakt en wel voor gepensioneerden van de overheid, meldt de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) in een persbericht.

Maandelijks worden op de 15de van de maand de pensioenen voor de gepensioneerden van de overheid gestort. Een groot deel van de gepensioneerden beschikt niet over de digitale betaalmogelijkheden die de banken aanbieden.

Banken hebben daarom besloten de komende week en wel vanaf dinsdag 16 juni 2020, deze groep tegemoet te komen door gedurende de beperkte openingstijden die momenteel gehanteerd worden en binnen de geldende maatregelen van het COVID- managementteam, deze doelgroep van dienst te zijn en wel als volgt:

Familienaam (beginnende met) Dag en datum A, B, C, D, E, F, G, H, I en J Dinsdag 16 juni 2020 K, L, M, N en O Donderdag 18 juni 2020 P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z Vrijdag 19 juni 2020

De dienstverlening zal vanuit het hoofdkantoor te Paramaribo en Nickerie worden aangeboden

GODO zal behalve in Paramaribo, ook de dienstverlening in Albina en te Atjoni aanbieden

VCB zal behalve in Paramaribo en Nickerie, ook in Tamanredjo, Coronie en Saramacca, de dienstverlening aanbieden

De openingstijden van de bank zijn van dinsdag 16 juni 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020, van 10.00 uur tot en met 13.00 uur. De bank is gesloten op woensdag 17 juni 2020 en zaterdag 20 juni 2020

Informeer bij uw huisbank of er vooraf een afspraak gemaakt dient te worden

Voor actuele en specifieke informatie over de dienstverlening, raadpleeg dewebsite en social mediapagina’s van uw huisbank

Bij het opnemen van uw contanten is het overleggen van een geldig identificatiebewijs verplicht

Uw kasopnamebewijs is tevens uw bewijs van vrijstelling. Mocht de politie u staande houden, dient u het kasopnamebewijs te overleggen

Alle hygiëne- en veiligheidsprotocollen dienen strikt te worden gevolgd. Informeer bij uw huisbank naar de geldende hygiëne- en veiligheidsprotocollen.

“Wij benadrukken dat wij in bijzondere tijden leven. De gezondheid van onze medewerkers is erg belangrijk en de seniore burgers behoren tot een van de meest risicovolle groepen. Wij zijn daarom genoodzaakt strenge hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toe te passen. Daarom kunnen wij het ons ook niet permitteren, dat eenieder de bank gelijktijdig bezoekt. Het is voor onze en uw eigen gezondheid en veiligheid” aldus de SBV.