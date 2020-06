Adjunct-districtssecretaris Nickerie aangehouden voor mishandeling vrouw

In Nickerie is de adjunct-districtssecretaris Fabio P. afgelopen woensdag door de het Korps Politie Suriname aangehouden voor mishandeling van zijn vrouw. De verdachte is tevens een van de jongerenleiders van de Nationale Democratische Partij (NDP) in het rijstdistrict.

De vrouw verklaarde tegenover de politie dat zij en haar man een meningsverschil hadden. Op een gegeven moment werd de man agressief en begon hij zijn vrouw te mishandelen. Het slachtoffer moest medisch behandeld worden. De vrouw deed aangifte tegen haar man waarna hij is opgespoord en aangehouden door de sterke arm.

De man ontkende dat hij zijn vrouw heeft mishandeld. Naar zijn zeggen heeft juist zijn vrouw hem een tijdje terug mishandeld, waarvan hij geen aangifte heeft gedaan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.