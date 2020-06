Aantal actieve COVID-19 cases in Suriname met 9 gestegen naar 184

In Suriname zijn er zaterdag 9 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd. Het aantal actieve cases is hierdoor gestegen van 175 naar 184. Dat blijkt uit een counter update van de officiële COVID-19 website.

Het totaal aantal besmette personen in Suriname is hierdoor gestegen naar 196. Daarvan zijn intussen drie mensen overleden. Het aantal mensen in quarantaine is volgens de teller ook gestegen en wel naar naar 257.

Zaterdag werd ook duidelijk dat er meerdere COVID-19 besmettingen bij de Rosebel goudmijn zijn en dat het werk daar sinds vrijdag is neergelegd.