Ontslagcriteria opgenomen COVID-19 patiënten in Suriname herzien

Vanaf nu worden er andere ontslagcriteria gehanteerd voor patiënten die opgenomen zijn met het coronavirus in Suriname. Volgens recente inzichten is het besmettelijk zijn van een geïnfecteerde voor anderen niet eindeloos en niet per se gekoppeld is aan het wel of niet hebben van een positieve swab. Dit zei infectioloog Stephen Vreden tijdens de reguliere persconferentie van het Surinaamse COVID-19 Managementteam.

De swab toont niet het hele virus, maar deeltjes daarvan in de keel of neus aan. Die deeltjes kunnen nog lang in de keel van de persoon voorkomen maar het virus zelf niet. Eenmaal een persoon is hersteld, komt het COVID-19 virus doorgaans niet meer voor in het lichaam van zo iemand. “We zitten aan de veilige kant als wij rekenen vanaf de eerste dag dat de persoon ziekteverschijnselen vertoont tot en met veertien dagen daarna. Dat is het tijdstip waar je veilig kunt aannemen dat zo iemand geen virus meer uitscheidt en dus niet meer besmettelijk is voor anderen, ongeacht of de swab op dat moment positief is”, aldus Vreden. Afgesproken is dat zodra de mensen naar huis mogen, ze nog 5-7 dagen hersteltijd krijgen alvorens weer normaal aan de slag te kunnen.

Het is een poos geleden dat patiënten zijn ontslagen en er geen positieve gevallen waren. Bij het vorige ontslagbeleid was het dat de patiënten pas naar huis konden nadat ze twee keer negatief werden getest. Dit had ertoe geleid dat de opnameduur van de patiënten van de vorige groep van 10 langer was. Eén persoon heeft zelfs 48 dagen in het ziekenhuis gelegen omdat de swab positief bleef. Gelet op voortschrijdende inzichten op het stuk van COVID-19 transmissie is er gemeend de ontslagcriteria aan te passen.

Vreden liet optekenen dat er op vrijdag 12 juni zeventien personen die in Residence Inn waren afgezonderd, naar huis mochten. Op de COVID-website zal de teller van het aantal genezen personen worden bijgewerkt.