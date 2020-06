Meerdere COVID-19 besmettingen bij Rosebel goudmijn, werk neergelegd

Ondanks de verschillende preventieve maatregelen, die Rosebel Gold Mines sinds maart 2020 geïmplementeerd heeft om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zijn er daar weer twee bevestigde gevallen. Dat meldt het bedrijf in Suriname vandaag in een persbericht.

De positief geteste werknemers hadden geen symptomen bij aankomst. Onmiddellijk na de bevestiging van de positieve test werd in nauwe samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, als deel van het Nationaal COVID-19 Managementteam, een lopend contact tracing onderzoek opgestart.

Personen die in contact zijn gekomen met de besmette werknemers worden geïsoleerd in een aangewezen locatie in Paramaribo. De werknemers, de vakbond en andere gezondheidsdiensten van de overheid en het Nationaal COVID-19 Managementteam zijn ook geïnformeerd over de situatie.

Inmiddels hebben de werknemers te Brokopondo het werk sinds vrijdag neergelegd. Ze willen beter beschermd worden tegen het virus. Aangedrongen wordt op toepassing van de maatregelen die uitgevaardigd zijn door het Covid-19 Managementteam.

De nieuwe besmettingen komen nadat er woensdag gemeld werd dat er al één medewerker positief getest was op COVID-19: