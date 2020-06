KLM vliegt gestrande reizigers met nieuwe Boeing Dreamliner 787-10 naar Schiphol

De nieuwe Dreamliner 787-10 van de KLM, die gisteren landde op Zanderij, neemt vandaag in Suriname gestrande reizigers mee terug naar Nederland. Het toestel vertrekt voor deze zogenoemde repatriatievlucht rond 18.00u vanaf de de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven en komt zondag rond 08:00u aan op Schiphol.

De Boeing 787-10 Dreamliner van KLM landde gisteren voor het eerst in Suriname. Het toestel had vracht aan boord waaronder medische aankopen, die de stichting Su4Su met donaties heeft verricht in de strijd tegen COVID-19.

Hoewel er werd aangegeven dat er geen passagiers werden meegenomen, zouden er toch ruim 30 man aan boord zijn geweest verneemt de redactie van Waterkant.Net.

Aan boord van deze Boeing 787-10 is bij KLM plaats voor 344 passagiers. Het type vervangt, samen met de Boeing 777-300ER, de Boeing 747-400 in de KLM-vloot. De 787 Dreamliner verbruikt volgens KLM liefst 20% minder brandstof dan toestellen van dezelfde grootte.