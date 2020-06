Dak- en thuislozen voorzien van eten en mondkapjes

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) heeft vandaag in samenwerking met Becoming You, in het kader van de Feti Corona campagne, dak- en thuislozen in de binnenstand van Suriname voorzien van eten en mondkapjes.

Het eten en de mondkapjes werden namens het BOG uitgedeeld bij de Waterkant. De facebookpagina Feti Corona verstrekt dagelijks informatie omtrent het coronavirus in Suriname. Influencer Marvin Halden, Shaquille Marcus en DJ Gilly Gonzales vragen via allerlei ludieke acties aandacht voor de ontstane Covid-19 situatie in ons land.

Hieronder een filmpje waarin de organisatie bedankt wordt:

Dhr Fernandes stond erop dat hij de organisatie wilde bedanken via een video die gedeeld moest worden. Een dankwoord namens alle dak-en thuislozen. #feticorona Posted by Feti Corona on Saturday, 13 June 2020