VIDEO: Man die Santokhi met de dood bedreigde in vrijheid gesteld; betuigt spijt

Marciano H. alias “Ingi Pe” die vorige week door de politie in Suriname was aangehouden voor het bedreigen van VHP leider Santokhi met de dood is in vrijheid gesteld. In een filmpje op social media bedreigde hij Santokhi met de dood en tegelijkertijd beledigde hij Hindoestanen, Marrons en ABOP voormannen Brunswijk en Bordo zwaar.

In een nieuw filmpje biedt Marciano zijn verontschuldigingen aan de drie politici en de Surinaamse samenleving. Daarbij geeft hij aan dat hij onder invloed van alcohol verkeerde en het niet meende. “Tanga now a sang de in mi ede en mi abi spijt feng”. Naar zijn zeggen heeft hij de uitlatingen niet gedaan om de mannen te vernederen of te beledigen. Hij heeft een fout gemaakt en de fout zal niet meer gebeuren.

Een veiligheidsman van Santokhi deed vorig week vrijdag aangifte op bureau Lelydorp tegen Marciano. De recherche van Regio Midden zat meteen strak op de zaak en wist de verdachte na goed speurwerk enkele uren later aan te houden.

Hieronder het filmpje waarin Marciano zijn spijt betuigt:

Man die VHP-voorzitter Santokhi met de dood bedreigde in vrijheid gesteld. Posted by Waterkant.Net on Thursday, 11 June 2020