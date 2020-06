Grootste stijging van COVID-19 gevallen in Suriname: 25 personen erbij

De officiële COVID-19 teller in Suriname heeft donderdag haar grootste dagelijkse stijging genoteerd; er zijn maar liefst 25 positieve gevallen bijgekomen. Dat blijkt uit informatie op de Surinaamse COVID-19 website.

De teller op de site ging donderdag van 144 naar 169 totaal en het aantal actieve gevallen is van 133 naar 158 gegaan. Het aantal mensen in quarantaine is gelijk gebleven.

Woensdag is door het Centraal Laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) een epidemiologische missie uitgevoerd op plekken waar er positieven zijn gelokaliseerd meldt Radio 10.

Er zijn 26 locaties in kaart gebracht, zegt Cleopatra Jessurun, directeur op het ministerie van Volksgezondheid.