Vakantiehuis compleet verwoest na brand

Dit huis aan de Ingipipaweg, een zijstraat van de Weg naar Zee, brandde dinsdagavond compleet af. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname, gaat het om een vakantiehuis van circa tien jaar oud. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

De eigenaar van het huis vertelde diep bedroefd aan de krant dat hij elk weekend daar vertoefde om tot rust te komen en die bewuste dinsdag in de vooravond vertrok. Niet lang daarna om iets voor 21.00u, kreeg de Surinaamse brandweer de melding van de brand binnen.

Toen de brandweer op het adres arriveerde stond de woning, die uit hout en zinkplaten was opgetrokken, reeds in lichterlaaie. Er viel niets meer te redden aan de woning, zoals ook op de foto te zien is.

De politie heeft de zaak in onderzoek.