Spoed persconferentie: Santokhi noemt berichtgeving buitenlandse media ‘sensatie’

Zojuist was er een live spoed persconferentie vanuit de Olifant door drie van de vier samenwerkende politieke leiders in Suriname, te weten de VHP, ABOP EN NPS. Daarbij is ingegaan op het bericht dat gisteravond door de Nederlandse zender BNR Nieuwsradio is verspreidt, als zou VHP-voorzitter Santokhi in een interview gezegd hebben dat hij Bouterse zou uitleveren aan Nederland.

Santokhi gaf nogmaals aan dat hij niets over uitleveren heeft gezegd. De audiobestanden van het interview zijn inmiddels ook vrijgegeven en daaruit blijkt inderdaad dat de berichtgeving van BNR onjuist was. De VHP-leider gaf op de persconferentie aan dat er mediahuizen in het buitenland zijn, die uit zijn op sensatie.

Het bericht over Bouterse werd woensdag eerst verspreidt door BNR. Het grootste persbureau van Nederland, het ANP, nam dit bericht vervolgens over en stuurde het naar diverse mediahuizen waardoor het bericht overal werd overgenomen en voor waar werd aangenomen.

Live Spoed persconferentie vanuit de Olifant door 3 van de 4 samenwerkende politieke leiders met name van de VHP, ABOP EN NPS. Posted by Chan Santokhi on Thursday, 11 June 2020

Inmiddels hebben sommige media waaronder BNR het bericht aangepast: