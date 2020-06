Reisagent wil kort geding aanspannen tegen KLM in Suriname

Reisagent Does Travel & Cadushi Tours overweegt een kort geding aan te spannen tegen de KLM in Suriname. Aanleiding hiervoor is de bekendmaking van de luchtvaartmaatschappij, dat haar tickets vanaf 9 juli in Suriname uitsluitend verkocht worden bij het KLM hoofdkantoor aan de Hofstraat.

Door deze nieuwe maatregel lopen Surinaamse reisagenten inkomsten uit de ticketverkoop mis. Het gaat om een commissie van 6% per ticket, zoals vastgelegd in een staatsbesluit. Frank Does van Does Travel & Cadushi Tours noemt dit in gesprek met de Surinaamse krant Ware Tijd (dWT) ‘funest’ voor de reisagenten.

Volgens de KLM zou het schrappen van de commissie noodzakelijk zijn vanwege de verslechterde financiële situatie van de KLM als gevolg van COVID-19 en de maatregelen die de luchtvaartmaatschappij moet nemen om de kosten te drukken.

Maar dat lijkt niet helemaal te kloppen, want de KLM probeert al jarenlang de 6% commissie-regeling voor reisbureaus in Suriname afgeschaft te krijgen. De KLM grijpt nu de coronacrisis aan om proberen dit alsnog door te drukken, zei het reisbureau eerder.

Does zegt tegen de krant dat zijn bedrijf het besluit van KLM wil aanvechten en zeker een kort geding zal aanspannen tegen de Nederlandse maatschappij. Zijn advocaat in Nederland is al bezig met een brief aan alle fracties in de Tweede Kamer, dat de maatregel absoluut niet kan schrijft dWT.