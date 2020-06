VIDEO: Militair rijdt ‘most wanted’ crimineel in gestolen auto klem

Een militair in Suriname heeft woensdag zijn gestolen auto teruggevonden. De man signaleerde het ontvreemde voertuig aan de J.F. Kennedyweg en zette de achtervolging in. Tegelijkertijd schakelde hij de Surinaamse politie in voor assistentie.

Manschappen van het Regio Bijstand Team arriveerden snel ter plaatse en na een gezamelijke achtervolging werd de gestolen auto klemgereden aan de Meursweg. Daarbij zijn er ook waarschuwingsschoten gelost.

In het voertuig zaten twee mannen en een vrouw. Volgens de politie is één van de mannen een ‘most wanted’ crimineel. Alle drie verdachten zijn aangehouden.

De gestolen auto is door de politie in beslag genomen en door een sleepdienst afgevoerd naar de stad. Het onderzoek duurt voort. Van het voorval ging onderstaand filmpje rond op Facebook: