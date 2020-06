Latin King Johan Misiedjan viert 50ste verjaardag virtueel

Latin King Johan Misiedjan wordt op 15 juni 50 jaar. De zanger gaat dit heuglijke feit met het grote publiek op Facebook en YouYube vieren. De virtuele verjaardagsviering zal ook op de Belgische, Nederlandse en Surinaamse televisie te zien zijn. “Aanvankelijk had ik gepland om mijn halve eeuw te vieren met mijn dierbaren en fans in een hal in België. Door de coronacrisis is dat onmogelijk en dus heb ik gekozen om het virtueel te doen. Op deze manier hoop ik dichtbij een ieder te zijn” zegt hij.

Misiedjan: “Ik dank de Here dat ik er nog mag zijn in goede gezondheid. Ik voel me nog jong en fit en ben nog lang niet uitgezongen. Moro poku e kon.” De Latin King, die al ruim 36 jaar aan de weg timmert denkt er niet aan om een andere muziekstijl te bezingen. Hij scoort met zijn nieuwe single ‘Mje Si Sani’ zijn veertiende nummer 1 hit In Suriname. In dit nummer pleit de zanger voor een sterke munt in zijn geboorteland.

De Latin King gaat op zijn jaardag ook live proosten met zijn fans op Facebook. Johan Misiedjan, die in België woont is met muziek in Suriname begonnen. Op veertienjarige leeftijd begon hij met muziek spelen, waarbij hij zich aangetrokken voelde tot de basgitaar en deed enkele optredens met kleine groepen. Vier jaar later vertrok hij naar Nederland, omdat hij zich wilde bekwamen in de muziek.

De virtuele verjaardagsviering van Latin King wordt op vaderdag ook op de televisie vertoond. Foto / Collectie Johan Misiedjan