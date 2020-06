Coronavirus aangetroffen bij medewerker goudmijn Iamgold

Een medewerker van Iamgold, Rosebel Gold Mines (RGM) is deze week positief getest op COVID-19. Volgens het bedrijf meldde de medewerker die werkzaam is in de mijn, zich op 28 mei voor het werk en begon zich op 4 juni ziek te voelen. De medewerker meldde zich daarna bij de RGM Medic op site.

De medewerker had de rest van de nacht vrij en werd ’s morgens vroeg op 5 juni van site gestuurd. De richtlijnen van het COVID- 19 Management Team zijn gedurende het hele proces gevolgd. Woensdagochtend is gemeld dat de medewerker is getest op COVID- 19 en de resultaten waren positief.

Het Nationaal COVID- 19 Management Team heeft het positieve geval aan RGM bevestigd en diverse acties geïnitieerd die nodig zijn om de potentiële verspreiding in te dammen. Een daarvan is het traceren van de personen met wie de coronapatiënt in contact is gekomen.