Bouterse: ‘Nooit met Brunswijk gesproken over formeren regering’

Opmerkelijk bericht vandaag in het radioprogramma Bakana Torie op SRS. De Surinaamse president en NDP voorzitter Desi Bouterse heeft in een gesprek met Clif Limburg ontkent dat er ooit met ABOP-leider Ronnie Brunswijk is gesproken over het vormen van een regering.

Begin deze maand zou Brunswijk tegen de Surinaamse zender ABC Online Nieuws hebben gezegd dat zowel Bouterse als minister Hoefdraad hem benaderd zouden hebben voor een samenwerking tussen de ABOP en de NDP.

Samen zouden zij een nieuwe regering in Suriname kunnen vormen. Brunswijk gaf aan dat zelfs het presidentschap aan ABOP was geboden.

“Ik heb één keer gesproken met de heer Brunswijk. Er is helemaal niet over de formatie van een regering of een samenwerking gesproken” aldus Bouterse vanmiddag.

Hij gaf ook aan dat hij een lang gesprek met VHP-voorman Chan Santokhi heeft gehad, maar dat ook met hem niet gesproken is over een samenwerking.