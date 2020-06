VIDEO: Politiemannen bureau Latour positief getest op coronavirus; bureau ontsmet

Twee politiemannen die werkzaam zijn bij bureau Latour zijn eerder deze week positief getest op het coronavirus. De besmette agenten zijn twee van de 133 actieve cases momenteel in Suriname.

Een aantal agenten van het bureau zijn momenteel ook in thuisquarantaine. Nadat bekend was geworden dat twee agenten van het bureau besmet zijn met het coronavirus, is besloten het bureau grondig te ontsmetten.

Het bureau is woensdagochtend 10 juni grondig ontsmet. Hieronder een filmpje van de gezondheidswerkers die hun beschermingspak voor het bureau weghalen nadat het werk is afgerond.

Een aantal agenten die tewerk gesteld zijn op verschillende bureaus zijn eerder ook positief bevonden op het coronavirus. Momenteel zijn tal van agenten van de verschillende bureaus ook in thuisquarantaine.

Bureau Latour ontsmet. 2 collega's positief getest. De helft van de bezetting in Quarantine. Wie nog niet geloofde moet nu geloven voordat het te laat is voor jou. Corona is real. Posted by Xavio Ramos Da Anunciação on Wednesday, 10 June 2020