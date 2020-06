VIDEO: Lege straten tijdens total lockdown op de woensdag in Suriname

Deze week gingen in Suriname de verscherpte total lockdown maatregelen in, waarbij met uitzondering van leden van de essentiële diensten, iedereen gedurende twee weken thuis moet blijven. Op woensdag, vandaag dus (en zondag) mag men zich alleen op de openbare weg begeven voor urgente vallen. En dat ziet er zo uit als in bovenstaand filmpje te zien is.

Boodschappen mogen wel gedaan worden bij winkels die dagelijks geopend zijn tussen 07.00u – 14.00u. Dat kan alleen op een specifieke dag op basis van de eerste letter van de familienaam. Dit kan echter niet op de woensdag en de zondag.

Bezoeken aan poliklinieken/ ziekenhuizen/ S.E.H./ apotheken/ politiepost/ PCS en het mortuarium zijn toegestaan. Hieronder nog een filmpje van de total lockdown op woensdag: