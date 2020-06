VIDEO: Amerikaanse minister spreekt zich uit over verkiezingen in Suriname

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo heeft zich vandaag uitgesproken over de verkiezingen in Suriname. Zoals in onderstaande video te zien is, zei hij dat de Verenigde Staten transparante en geloofwaardige resultaten verwacht, na de onlangs gehouden verkiezingen in Suriname.

Pompeo zei dat op een persmeeting over de publicatie van het International Religious Freedom Report 2019. Hij gaf aan dat de VS zich hard zal blijven maken voor democratische waarden in de rest van de wereld.

In dat kader noemde hij ook Guyana. “We kijken uit naar een snelle en geloofwaardige afsluiting van de hertelling in Guyana” zei hij. Verder zei hij dat Amerika het Venezolaanse volk zal blijven steunen in hun zoektocht naar vrijheid.

Filmpje:

Amerikaanse minister van BuZa spreekt zich uit over verkiezingen in Suriname. Video (c) FOX News pic.twitter.com/MSdPKAIgzY — Waterkant.Net (@waterkant_net) June 10, 2020