Jongeman (25) pleegt zelfmoord nadat vriendin (15) dat ook deed

Een 25-jarige jongeman in Suriname heeft afgelopen weekend de hand aan zichzelf geslagen, door een verdelgingsmiddel in te nemen. De jongeman uit het district Saramacca werd opgenomen in het Academisch Ziekenhuis en overleed later op de dag.

Het motief is onduidelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid is hij overgegaan tot de daad om zijn 15-jarige vriendin. Deze vriendin nam twee weken terug ook een verdelgingsmiddel in en overleed enkele dagen erna. Sinds het voorval zou de jongeman verdrietig zijn geweest.

De politie kreeg de melding van de zelfdoding van de jongeman en startte een onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zijn ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden.