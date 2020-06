HI&T: Prijsstijgingen komen niet van winkeliers maar van leveranciers

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) doet er alles aan om de prijzen in de winkels te normaliseren. Minister Stephen Tsang erkende in een videocall tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie dat de prijzen hoog zijn, maar dat zijn ministerie dagelijks gesprekken heeft om dit onder controle te brengen.

Het ministerie heeft geconstateerd dat de prijsstijgingen niet van de winkeliers komen, maar van leveranciers en tussenhandelaren. “We hebben dagelijks gesprekken met de winkeliers, zij zijn niet degene die aan prijsopdrijvingen doen. Zij geven ook aan dat zij geen chaos willen”, aldus de bewindsman. Hij zei dat er veel klachten worden ontvangen van winkeliers over klanten die agressief reageren vanwege de lockdown maatregelen en hoge prijzen.

Met de leveranciers en importeurs in Suriname lopen er afspraken dat zij de consumentenprijzen doorsturen naar het ministerie. HI&T zal deze prijzen op haar beurt, mogelijk via de COVID-website, kenbaar maken aan de Surinaamse samenleving, zodat prijsopdrijving wordt voorkomen. Minister Tsang kondigt ook aan dat de Economische Controle Dienst (ECD) streng gaat optreden bij prijsopdrijving. “We gaan niet toestaan dat mensen misbruik maken van de situatie”.

Klachten van prijsopdrijving kunnen worden doorgeven op het verkorte nummer 1940 van de ECD of via whatsapp 8530915. Minister Tsang verzoekt de samenleving ook het hamsteren van goederen na te laten, omdat dit tot schaarste leidt met ook prijsopdrijving als gevolg. De bewindsman merkte op dat bij de eerste lockdown maatregelen men massaal toiletpapier ging inkopen, maar dat er nu een rush op kookgas lijkt te zijn.

Op de eerste dag van de strakke total lockdown bleken heel wat winkeliers hun deuren gesloten te hebben gehouden. Minister Tsang geeft aan dat het niet goed is gegaan vanwege de beschikbaarheid van de pasjes voor ondernemers. Volgens hem is het ook niet makkelijk de winkeliers te overtuigen om open te blijven. De meesten willen liever gesloten blijven uit angst voor besmetting of chaos in hun winkel. De bewindsman roept de samenleving op elkaar de helpende hand te reiken en vooral te voorkomen dat seniorenburgers zelf de straat op gaan.

Tsang wil niet praten over sancties wanneer mensen menen de regels te overtreden, omdat men wellicht zal overwegen de regels juist te overtreden indien de sancties niet streng genoeg zijn. De bewindsman wijst erop dat er juist een beloning staat op het niet overtreden van de regels, namelijk het helpen redden van honderden mensenlevens.

Over sancties: “Ik denk niet dat we moeten denken in de richting van sancties. Wanneer u het bekijkt als sancties dan gaat u er bewust van uit dat u zich niet aan de regels wil of kan houden. Dat is niet goed, want waarom wil u weten wat de sancties zijn als u zich niet aan de regels houdt. Als een sanctie niet streng genoeg is dan wil u wel overwegen om de regels niet te volgen? Waar zijn we mee bezig”.

Tsang zei verder dat we het mischien niet moeten bekijken als sancties, maar als een beloning. “Beloning kan zijn dat u honderden mensenlevens redt. De maatregelen zijn gedaan niet om u onaangenaam te zijn. We gaan niet strak optreden wanneer u geen gas meer heeft en naar de winkel moet om gasbom te kopen. Denk dat de agent ook het hart op de juiste plek kan hebben indien u aannemelijk kan maken dat u op straat moet zijn”.