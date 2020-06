VIDEO: Auto knalt tegen stroompaal en vliegt in brand

Bij een eenzijdig ongeval zondagmiddag in Suriname is deze auto in brand gevlogen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 17.30u plaats vond aan de Sir Winston Churchilweg vlakbij Mango Bar & grill.

De bestuurder reed met het voertuig over de weg toen hij door onbekende oorzaak tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) knalde. Het voertuig raakte daarna een schutting en vloog vervolgens in brand.

De brandweer werd gealarmeerd maar die kon niet voorkomen dat het voertuig bijna volledig afbrandde. De bestuurder moest met een ambulance afgevoerd worden voor medische behandeling op de Spoed Eisende Hulp.

Beeld (c) filmpje van Giovanni zanaf Khan

Hieronder nog een filmpje van de auto in brand: