Van der San krijgt SRD 177.000 uitbetaald voor verlofdagen van 2013 t/m 2020

De afgelopen dagen is er flinke ophef over onderstaande brief, waarin aangegeven is dat directeur van het Kabinet van President Bouterse Eugène van der San, zijn niet opgenomen verlofdagen over de dienstjaren 2013 tot en met juni 2020 als salaris uitbetaald krijgt. Het gaat om in totaal 170 dagen vakantieverlof, waarvoor hij ruim SRD 177.000 uitbetaald krijgt.

Volgens de brief zou Van der San vanwege dienstbelang niet in de gelegenheid zijn geweest om zijn tegoed aan vakantieverlof volledig op te nemen, zodat hij kort voor de verkiezingen nog aanspraak zou maken op dit enorme bedrag. Op 22 mei 2020 is besloten om Van der San over deze periode het salaris uit te betalen.

De brief werd rond gestuurd via WhatsApp en social media, waarbij er met verbazing op dit besluit wordt gereageerd. Volgens critici is het not done om verlofdagen over zoveel jaren op te sparen en dat in één keer te laten uitbetalen. Bij velen die in loondienst werken, zijn verlofdagen niet onbeperkt mee te nemen naar volgende jaren, is een veel gedane uitspraak op social media.

Van der San ziet het echter anders. In een ingezonden brief zegt hij dat de beschikking met betrekking tot de kapitalisatie van zijn verlof tegoeden een openbaar bestuursbesluit is. “Door het viraal rond te sturen probeert men op een verwerpelijke wijze aan stemmingmakerij te doen” zegt Van der San die aangeeft dat hij niets fout gedaan heeft. Hij beroept zich namelijk op bepalingen in de Personeelswet en de wet financiële voorzieningen Ministers en Onderministers.

Volgens hem is sprake van sabotage door onwetendheid, hebzucht, jaloezie en middelmatigheid. De directeur van het Kabinet van de President zegt ook dat hij een groot deel van dit aan hem rechtmatig toekomend bedrag, na aftrek van de belastingen, zal schenken aan het Su4Su Covid-19 Support Fund. “Dat voortreffelijk werk verricht om te voorkomen dat wij allemaal door het Covid-19 virus creperen, hetgeen misschien voor Suriname een goede oplossing zou zijn” aldus Van der San.

Klik voor een vergroting.