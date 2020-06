President Bouterse: ‘Overleden corona dode is mevrouw Pinas’

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft zojuist gereageerd op het overlijden van de tweede persoon aan het coronavirus in Suriname. Volgens de president gaat het om mevrouw Pinas. Hij wenst de familie Pinas sterkte met het heengaan van hun familielid.

Het bericht van de president is opmerkelijk omdat de overheid een ieder gevraagd had om uit respect voor de familie en overige nabestaanden, geen persoonlijke informatie over de overledene te verspreiden. 

De videoboodschap van de president voedt de geruchten dat dc Pinas of een familielid van haar overleden zou zijn. Dat bericht ging vandaag via social media en WhatsApp rond.

Eind mei werd bekend dat districtscommissaris (dc) Yvonne Pinas van Sipaliwini (ressort Matawai) besmet zou zijn met het coronvirus: