Politie maakt identiteit doodgeschoten goudzoeker bekend

Dit is Praveen Kandhailal, de Surinaamse goudzoeker die vorige week doodgeschoten werd door een rover op een goudconcessie te Mamainie in het district Brokopondo. Praveen en zijn collega’s werden volgens het Korps Politie Suriname door drie gewapende criminelen overvallen op hun werkplek.

Praveen moet in een worsteling zijn geraakt met een van de criminelen waarbij die hem neerschoot. Het vermoeden bestaat dat de rovers van Braziliaanse afkomst zijn. De criminelen hebben een hoeveelheid ruw goud en persoonlijke spullen van de goudzoekers buit gemaakt.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak meldt de politie. Het ontzielde lichaam van Praveen Kandhailal is in opdracht van het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen door de politie.