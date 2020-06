Lijk van visser (30) uit Coppename rivier gehaald

Op zondagmorgen 7 juni is het ontzielde lichaam van de 30 jarige visser in leven geheten Giovannie Fearber aangespoeld nabij de oude veersteiger, te Coppename Punt, in het district Saramacca. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

In de vooravond van vrijdag 5 juni kreeg de politie van het bureau Calcutta de melding, dat Fearber in de Coppename rivier was gevallen en dat hij in de diepte was verdwenen. Gisteren is zijn lijk uit de Coppename rivier gehaald.

Het lijk van de heer Fearber is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de politie, in beslag genomen voor het laten verrichten van een obductie, meldt het KPS.