Drugsdealer aangehouden voor zware mishandeling winkelier

Leden van het Surinaamse Regio Bijstand Team Paramaribo(RBTP) hebben onlangs de 38-jarige Giovanni W. in de Anniestraat aangehouden, voor het mishandelen van een winkelier en overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De winkelier liep een barstwond op aan het hoofd en moest medisch behandeld worden. Bij een veiligheidsfouillering trof de politie een hoeveelheid hasj en een geldbedrag in het bezit van Giovanni. Het vermoeden bestaat dat hij een drugsverkoper is.

De drugs en het geld zijn in beslag genomen en Giovanni is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie, meldt het KPS.